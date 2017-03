Kennis als captcha

Nieuwssites worden overspoeld door vervelende reacties onder artikelen. Met ‘vervelend’ bedoelen ze niet ‘onwelgevallig’ of ‘grof’. Maar vooral reacties die vol staan met volslagen onzin en stellingen die niets te maken hebben met het artikel waar op wordt gereageerd. Je weet wel. Internet-reacties.

Steeds meer nieuwssites zetten de comments af, omdat het gewoon geen doen is om al die reacties te modereren. Dat is begrijpelijk, maar ook jammer omdat in theorie internet een perfecte plek is om te debatteren, en omdat het voor journalisten fijn is om te zien hoe lezers over hun artikelen denken.

Ook in Noorwegen hebben ze last van dit soort vervelende reacties onder nieuwsberichten. Maar in plaats van dat kranten daar de hele comment sectie uit te schakelen, wordt op een aantal sites elke reageerder onderworpen aan een test waaruit moet blijken dat ze het artikel waar ze op reageren ook daadwerkelijk gelezen én begrepen hebben!

Een soort ‘captcha’ test dus, waarbij je niet moet bewijzen dat je een mens bent door een vaag plaatje te ontcijferen, maar moet bewijzen dat je een brein hebt door echt te lezen waar je op reageert.

Ik vind dat een briljant idee, en vraag me af waarom niemand dit eerder verzonnen heeft. En vooral vraag ik me af of dit niet gewoon voor elke discussie een vereiste kan zijn. Ik stel me verjaardagen voor, waarbij altijd wel een familielid is dat na twee te snelle biertjes vindt dat alle problemen komen door dat de Islam Nederland overneemt, er veel veel geld gaat naar linkse hobby’s zoals cultuur en omdat linkse politici zakkenvullers zijn. Graag zou ik bij wet geregeld hebben dat mensen voor ze hun mond open doen met zulke stellingen in elk geval even een aantal korte vragen beantwoorden waaruit blijkt of ze ook werkelijk weten waar ze het over hebben.

Korte vragen zoals:

A) weet je hoeveel procent van de Nederlanders Moslim is? (antwoord: 6,9%)

B) Hoeveel procent van de begroting gaat naar cultuur? (antwoord: 0,3%)

C) Krijgen linkse politici meer salaris dan rechtse politici? (antwoord: nee.)

Een dergelijke korte quiz zou wat mij betreft de discussie een stuk interessanter maken. Want ik blijf geloven dat uiteindelijk zelfs de stelligste mening niet is opgewassen tegen de feiten.

Nou ja, ik hoop het.





