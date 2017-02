Minder! Minder!

Het valt me op hoe vaak Geert en zijn volgelingen het hebben over zijn ‘massale aanhang’. Want ‘grootste in de peilingen’ etc. En die ‘enorme groep’ moeten we vooral niet negeren want ze zijn met zo enorm veel. En als je dan inderdaad staafdiagrammen ziet met de meest recente peilingen, dan zie je dat het balkje van de PVV groter is dan alle andere partijen.

Hierdoor zie ik heel vaak PVV aanhangers praten over ‘meerderheid’ en ‘wij komen aan de macht’ en ‘wij gaan het land veranderen’. En ‘het is ondemocratisch om de PVV buiten te sluiten’. Probleem is, dat blijkbaar heel veel van deze mensen niet kunnen rekenen. Of op zijn minst denken dat ‘grootste partij in de kamer’ hetzelfde is als ‘de meerderheid’. Die verwarring wordt vergroot door de discussie over het mogelijke premierschap van Wilders, omdat we in Nederland nu eenmaal de traditie hebben dat de lijsttrekker van de grootste partij in de kamer ook de premier wordt.

Het helpt ook niet dat staafdiagrammen inderdaad de illusie wekken dat ‘de grootste’ iets heel belangrijks is. Want ‘groter dan alle anderen’!

Misschien dat het daarom voor alle betrokkenen helpt om het even op een andere manier te bekijken. Volgens de laatste peilingen haalt de PVV iets meer dan 17% van de stemmen. In een staafdiagram is dat net iets groter dan de VVD. Maar als we een taartdiagram nemen, zien we wat anders. Dan valt dat met ‘grootste’ eigenlijk wel mee. En dan blijkt dat het wel heel ondemocratisch zou zijn om het hele land te overhandigen aan een groep die slechts 17% van de stemmen lijkt te krijgen.





