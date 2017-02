Helder licht

Op zich snap ik het wel van de gemeente Bodegraven. Ze hebben een heel pragmatische instelling: als mensen over hun telefoon gebogen staan, zien ze het stoplicht niet. En dus gaat Bodegraven een ‘lichtstreep’ tussen de stoeptegels aanbrengen, zodat smartphone-zombies niet meer van hun WhatsApp hoeven opkijken om te zien of ze over kunnen steken.

Tuurlijk, het is in zekere zin het belonen van slecht gedrag. In plaats van dat mensen leren dat ze echt even om zich heen moeten kijken bij een zebrapad, laten we hen gewoon lekker in hun eigen wereld. Zouden we die mensen niet gewoon moeten opvoeden tot beter gedrag?

Laten we eerlijk zijn: mensen met een smartphone willen niets meer leren. Die willen gewoon lezen wat ze willen lezen en vinden wat ze willen vinden. Daar doen die lastige links-elitaire ‘feiten’ (“wie niet uitkijkt met oversteken kan door een auto geraakt worden”) helemaal niets aan.

Nee, in plaats daarvan is het misschien inderdaad beter om mensen niet te vragen zelf ergens naar te kijken, maar om heel subtiel ergens in hun blikveld belangrijke informatie te tonen. Wat mij een (in alle bescheidenheid) briljant idee gaf.

Waarom stoppen we bij een lichtstreep? Ik stel voor dat elk zebrapad voorzien wordt van een lichtkrant, zodat informatie die mensen het liefst negeren (“klimaatopwarming is echt… Wilders heeft alleen kreten en geen plannen… Stemmen is best een goed idee… Europa zorgt voor economische vooruitgang en veiligheid…”) dan toch zichtbaar zijn.

Ik kan me voorstellen dat dit voor een aantal mensen de bijwerking heeft dat ze uit pure afschuw voor al die verwarrende verifieerbare feiten, hun blik omhoog richten, en gewoon weer op het stoplicht en het verkeer letten. Ik noem dat ‘win-win’.





