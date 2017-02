Het brute gevaar van de Boswachters

De politie heeft een massale vechtpartij voorkomen, lees ik op NOS.nl. Het gaat om twee groepen fans van twee ‘beroemde rappers’. Ik lees verder, want ik ben benieuwd of dit zich in de New Yorkse wijk Harlem afspeelt, of East-L.A.? Misschien de ‘mean streets of Detroit’?

Maar nee.

Tilburg Noord.

Niet eens Tilburg Centrum. Tilburg-Noord.

Want dat is waar één van de rappers woont. En dat is waar opeens meer dan honderd mensen met stokken door de straten lopen omdat rapper Boef iets heeft gezegd over de moeder van rapper Para Soma. Dat neem ik tenminste aan.

Ik weet niets over rapper Boef of rapper Para Soma. Ik weet niet wat de oorsprong is van hun diepe conflict of waarom mensen die toevallig de muziek van beide artiesten leuk vinden, zich geroepen voelen om dit conflict voor deze rappers uit te vechten.

Ik blijf maar hangen bij Tilburg-Noord.

Ik ben namelijk heel benieuwd wat er dan door het hoofd gaat van een van die relschoppers, die zich heeft laten opzwepen door twee rappers op Twitter, en nu denkt dat hij een belangrijke rol speelt in een epische titanenstrijd tussen twee street-smart gangstas, maar tegelijk toch niet om het feit heen kan dat hij nu door Tilburg-Noord loopt.

Nu zou de oplettende lezer kunnen zeggen: “Maar Harry! Jij woont in Kampen! Dat is toch ook niet echt een metropool! Wie ben jij om te doen of Tilburg-Noord niets voorstelt!”

En daar heb je op zich een punt, fictieve oplettende lezer. Kampen heeft inderdaad niet direct de uitstraling van New York of Londen. En nee, we hebben hier ook geen vechtpartijen tussen fanatieke fans van scheldende rappers.

Vooral niet omdat het fysiek onmogelijk is om een rapper te zijn uit Kampen. Kampen leent zich niet voor rap. De succesvolste muzikale artiesten uit Kampen zijn ‘De Boswachters’ (van hun tijdloze cover ‘Ja ik heb geen bananen’) en ‘Stef Ekkel’ (van zijn hit… eh… wacht even, laat me Wikipedia even er bij pakken… ‘Waarheen waarvoor’? Serieus? Nou ja, dat is zijn grootste hit).

Nu zou ik er op zich geld voor over hebben om de fans van Stef en die van de Boswachters met elkaar op de vuist te zien gaan. Want Ekkel heeft ‘beef’ met de Boswachters, die bij hoog en bij laag volhouden dat Ekkel iets met bananen doet waardoor ze functioneel oneetbaar worden.

Ekkel voert zijn leger fans aan met het de strijdkreet ‘Waarheen?’ (de massa antwoordt: “naar de Boswachters!”) ‘Waarvoor?’ (de massa antwoordt: “Voordat de bananen op zijn!”)

En terwijl deze titanenstrijd losbrandt, realiseren de fans zich dat ze hun vechtpartij uitvoeren in Kampen-Zuid. En ze beseffen dat er inderdaad geen andere plek in de wereld is waar dit zou kunnen. Een van hen, die net een banaan door de strot van een van de Boswachters duwt, glimlacht terwijl hij tevreden om zich heen kijkt. Goddank zijn we niet in Tilburg-Noord.





Leuk? Lees dan ook deze:

Deel op Facebook

Stem of voeg toe aan :