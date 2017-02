Slechts één woordje verschil

Ik schrok vanmorgen toen ik het verkiezingsprogramma van de PVV las. Niet alleen omdat het vol vreselijke dingen staat, maar vooral omdat er blijkbaar zo veel mensen in Nederland zijn die denken dat wat Wilders zegt, heel normaal is.

Nu kan ik hier een heel verhaal houden over tolerantie en vrijheid, maar ik denk dat ik mijn punt beter maak door het hele eerste punt van Wilders’ verkiezingsprogramma hieronder te plaatsen en slechts één ding te veranderen.

Eens kijken of het dan nog steeds ‘kan’:

Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.

Zo gaat de PVV dat doen:

1. Nederland De-jodificeren

– Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit Joodse landen: grenzen dicht

– Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht

– Keppeltjes niet in publieke functies

– Verbod op overige Joodse uitingen die in strijd zijn met de openbare orde

– Preventief opsluiten radicale Joden

– Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten

– Syriegangers niet meer terug laten keren naar Nederland

– Alle Synagogen en Joodse scholen dicht, verbod op de Torah